Depremin ardından Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazları toplanırken bir yandan da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu. Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi. Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü. Kontrollü yıkım Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor. Molozlar, enkaz döküm alanlarına İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.