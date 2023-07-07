AA

merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu.

Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Kontrollü yıkım

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Depremin ardından Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremin ardından Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Molozlar, enkaz döküm alanlarına

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.