Depremin ardından Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu.
Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.
Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.
Kontrollü yıkım
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Molozlar, enkaz döküm alanlarına
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.