Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihracat, 1 milyar doları geçti Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, depremlerin ardından kentin ihracat hacminin yeniden eski günlerine dönmeye başladığını, yıl sonu itibarı ile 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri, 20'den fazla ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Can kayıplarının yanında bölgedeki ekonomik yapı da büyük zarar gördü.

Ancak devletin ve milletin dayanışmasıyla yaralar sarıldı, zarar gören ticaret de yeniden eski günlerine dönüyor.

Kahramanmaraş'ta ihracat 1 milyar doların üzerinde

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Buluntu yaptığı yazılı açıklamada, kentin yıllık ihracatta iller bazında 23. sırada yer aldığını aktardı.

Yılın ilk yarısında aylık ortalama ihracatın 82 milyon dolarken, ikinci yarısında 88 milyon dolara yükseldiğini vurgulan Buluntu, 6 Şubat depremleri sonrasında ihracatta düşüş yaşandığını anımsatarak, şu ifadelere yer verildi: