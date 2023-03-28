Depremler Hatay'daki zahter üretimini olumsuz etkiledi Hatay'ın Altınözü ilçesinde zahter hasat zamanı geldi. Deprem bölgesindeki tarım alanında daha önce yapılması gereken çalışmalar yürütülemediği için de verim düşük oldu.

AA

Hatay'ın Altınözü ilçesinin kırsal mahallesi olan Kozkalesi'nde 1.000 dönümden fazla alanda zahter üretimi yapılıyor. Mahallelerinin ana geçim kaynağı da bu ürün.

Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan çiftçiler bahçelerde zararlı otları temizleyemedi, ilaçlama ve sulama yapamadı.

Zahter hasat edilmeye çalışılıyor

Tüm bunlara rağmen hasat zamanı geldiği için tarlalarda yevmiyeci olarak çalışan kadınlar, sabah saat 06.30'da işbaşı yapıp 8 saat aralıksız çalışıyor.

Hasadı makasla yapılıyor

Halk arasında "kara kekik" olarak da bilinen, hasadı makasla yapılan zahter, çuvallara konulduktan sonra köye gelen tüccarlara taze (yaş) olarak satılıyor.

Mahallede can kaybı yok, bazı binalar yıkıldı

Kozkalesi Mahallesi Muhtarı Ersoy Çıldam, depremler nedeniyle mahallelerinde can kaybının olmadığını ancak bazı eski binaların yıkıldığını belirtti.

"Günlük 15 ton olan zahter kesimi bu yıl 2 tona düştü"

Bu yıl üretimin depremlerden olumsuz etkilendiğini belirten Çıldam, "Geçen yıl günlük 15 ton olan zahter kesimi bu yıl 2 tona düştü." ifadelerini kullandı.

"Çiftçiler zararlı otları temizleyemedi"

Çıldam, deprem nedeniyle çiftçilerin zararlı otları temizleyemediğini, ilaçlama ve sulamayı sağlıklı ve zamanında yapamadığını, bu nedenle verimin azaldığını dile getirdi.

"Verim düştü"

Depremler nedeniyle bölgedeki üreticilerin tarlalarıyla yeterince ilgilenemediklerini, bunun da verimde düşüşe neden olduğunu aktaran Çıldam, ürününü satacak tüccar bulamayan bir kısım üreticinin de halen hasada başlayamadığını söyledi.

"Bu sene işçiyi getiremiyoruz"

Zahterde hasat dönemi olan martta tarlalarda en az 350 kişinin çalıştığını ifade eden Çıldam, sözlerine şöyle devam etti:

Bu sene tarlalarda toplam 100 kişi yoktur. Komşu köylerimiz Büyükburç ve Kamberli'den işçi getirirdik ama bu sene işçiyi getiremiyoruz. Zahterin fiyatı da sabit değil. Bundan 10-15 gün önce 45-50 liraydı zahter, şu anda 25-30 lira.

"Zahterde bakım önemli"

Ersoy Çıldam, zahterin, bakımı zahmetli bir ürün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bunun ilacını vereceksin, çapasını yapacaksın. Bakamazsan zaten zahter çıkmaz. Zahter Hatay'da en çok bizim köyde yetişir. İlk bizim köy çıkardı. Komşu köylere de yayıldı ama bizim bu tarlalardaki gibi olmuyor. Bakım çok önemli bunda. Komşu köylerimiz ekiyor, onlar bir yılın içinde bitiriyor. Biz de bir kök 3-4 yıl dayanır. Bakmazsan ama bir yılda da biter.

Fiyat için destek talebi

Yetkililere seslenen Çıldam, "Bizi 3-5 tüccarın eline bırakmasınlar. Zahter 30 liradan aşağı düşmezse köylü para kazanır ama böyle bir haftanın içinde 35 liradan 20 liraya çekerlerse vatandaşın malı dağda kalacak." ifadelerini kullandı.

"Ürünümüzü satmakta zorlanıyoruz"

Zahter üreticisi Hüseyin Zorlu, depremlere rağmen tarlasına bakım yapmayı ihmal etmediğini ve verimin iyi olduğunu aktardı.

Hasada bir hafta önce başladığını anlatan Zorlu, içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi: