Depremler sonrasında ihracatta liman sorunu yaşanıyor Kahramanmaraş depreminde İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerler yanmış, günlerce söndürülememişti. Bu olayın olumsuz etkileri günümüze kadar uzandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, İskenderun Limanı’nda meydana gelen yangının ardından şimdi de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunlara değildi.

"Binlerce konteyner dolusu ürün yandı"

Kadooğlu, 6 Şubat’taki depremden sonra İskenderun Limanı’nda çıkan yangında ihraç edilmek üzere bekleyen binlerce konteyner dolusu ürün yandığını söyledi.

"İhracatçılar Mersin Limanı’na yöneldi"

Celal Kadooğlu, liman işletmecisi Limak’ın sorumluluğu kabul etmeyerek, tazminat ödemeye yanaşmamasının büyük mağduriyete yol açtığını ve İskenderun Limanı’nın kullanılmaz hale gelmesinin ardından ihracatçıların Mersin Limanı’na yöneldiğini ancak Mersin Limanı’nda da tırların haftalarca beklemesinin yeni bir krize yol açtığını aktardı.

Bölge ihracatı krize girdi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gerek İskenderun gerekse de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatını krize soktuğunu, sorunun çözümü için hükümet yetkililerinin devreye girmesini istedi

Kadooğlu’ndan dryport önerisi

Mersin Limanı’nda da uzun bekleme sürelerinin ihracata büyük engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Kadooğlu, şu ifadelerini kullandı: