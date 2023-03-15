Depremler sonrasında ihracatta liman sorunu yaşanıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, İskenderun Limanı’nda meydana gelen yangının ardından şimdi de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunlara değildi.
"Binlerce konteyner dolusu ürün yandı"
Kadooğlu, 6 Şubat’taki depremden sonra İskenderun Limanı’nda çıkan yangında ihraç edilmek üzere bekleyen binlerce konteyner dolusu ürün yandığını söyledi.
"İhracatçılar Mersin Limanı’na yöneldi"
Celal Kadooğlu, liman işletmecisi Limak’ın sorumluluğu kabul etmeyerek, tazminat ödemeye yanaşmamasının büyük mağduriyete yol açtığını ve İskenderun Limanı’nın kullanılmaz hale gelmesinin ardından ihracatçıların Mersin Limanı’na yöneldiğini ancak Mersin Limanı’nda da tırların haftalarca beklemesinin yeni bir krize yol açtığını aktardı.
Bölge ihracatı krize girdi
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gerek İskenderun gerekse de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatını krize soktuğunu, sorunun çözümü için hükümet yetkililerinin devreye girmesini istedi
Kadooğlu’ndan dryport önerisi
Mersin Limanı’nda da uzun bekleme sürelerinin ihracata büyük engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Kadooğlu, şu ifadelerini kullandı:
Mersin Limanı’na yük götüren tırlar yoğunluktan dolayı kapıda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için de Mersin Limanı’nın yanına Dry port alan kurulmasını öneriyoruz. Tırlar yükünü Dry port alanına bıraksın. Daha sonra da liman işletmesi yükleri buradan limana alsın. Böylece en azından tırların ve şoförlerin orada beklemesinin önüne geçilir.