Haberler



Ekonomi



Depremzede 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Depremzede 4 il ve 2 ilçede mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem toplam 11 ili etkiledi. Ancak depremden daha fazla etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin için bir ayrıcalık tanındı.