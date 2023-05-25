Depremzede balıkçılara yapılacak destek miktarları açıklandı Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından yaşanan yıkımın izlerinin silinebilmesi için çeşitli sektörler desteklendi. Denizde ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahipleri de desteklenecekler arasında yer alıyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerde faaliyette bulunan depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak desteklerin ayrıntıları netleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Desteklemeye ilişkin başvuru tarihleri Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. Ödemeler 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde yapılacak.

Açık denizde 5 bin lira ila 60 bin lira arasında destekleme ödemesi

Buna göre, Adana ve Hatay'da kayıtlı denizde avcılık yapan balıkçı teknesi sahiplerine 5 bin lira ila 60 bin lira arasında destekleme ödemesi yapılacak.

İç sularda 3 bin 500 lira ila 6 bin lira arasında destek ödemesi

Yine iç sularda avcılık yapan Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı tekne sahiplerine de 3 bin 500 lira ila 6 bin lira arasında destek ödemesinde bulunulacak. Ödemeler, balıkçı gemilerinin boyuna ve illere göre farklılık gösteriyor.

Balıkçı gemisi sahiplerinin, gelir kayıpları telafi edilecek

Tebliğle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarını karşılamak ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.