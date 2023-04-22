Depremzede esnafa destek kampanyaları düzenleniyor Depremzedelere destek vermek için iş dünyasının markaları çeşitli projeler yürütmeye başladı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile iş yerleri hasar alan, çalışma arkadaşlarını yitiren, makina ve ekipmanları yıkıntıların altında kalan esnaf tek tek çalışmaya bayladı.

Ama çoğu şimdilik yetersiz şartlarda.

Türkiye genelinde depremzedelere yönelik destek uygulamalarından birisi de bu konumda üretime yeni başlayan esnaf ve sanatkara yönelik oldu.

Depremzede esnafa destek kampanyası

Bir telekominikasyon kuruluşu düzenlediği projeyle depremden zarar gören şehirlerdeki satıcılar adına kurulan dijital çarşıda yerel ürünlerin satışına başlandı.

Proje kapsamında depremden zarar gören şehirlerdeki satıcılar adına kurulan dijital çarşıda depremzede esnafın yerel ürünlerinin satışına başlandı.

Kampanyayla birlikte gıdadan bitki ve dekorasyona, takıdan aksesuara kadar pek çok yerel ürün müşterilerini bekliyor.

Bayram haftasında başladı

Ramazan Bayramı'nda başlayan destekle şu an 200'den fazla yöresel ürün dijital çarşılarda yer bulurken, sayı ve kategorisi de her geçen gün artacağı belirtildi.

Yalnızca depremzede satıcıları kapsıyor

Sadece deprem bölgesindeki satıcıları kapsayan projede, platformdaki ürünlerin fiyatları ve stokları esnaf ve firmalar tarafından belirleniyor.