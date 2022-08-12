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    Depresyon yaşlılıkta yaşam süresini etkiliyor

    Çağın ruhsal vebası depresyon, bugünü etkilediği gibi asıl yıkıcı yüzünü yaşlılıkta gösteriyor.
    • 12.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 17:03
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    Depresyon yaşlılıkta yaşam süresini etkiliyor

    Depresyon, çocuk, gerç ve orta yaşlı herkesi etkisi altına alan bir rahatsızlıkken, öçellikle yaşlılıkta yaşam kalitesini hatta yaşam süresini etkileyen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

    Kendimizin ya da yakın çevremizdekilerin despesyonda olup olmadığını almamak için bir liste sunmak istedik. Çünkü bu belirtileri taşıyanların mutlaka bir doktor gözetiminde tedavi edilerek, yaşı kaç olursa olsun hayata yeniden bağlanmasını sağlamak elimizde.

    "Depresyon tedavi edilmesi gereken bir hastalık"

    Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, depresyonun tedavi edilmesi gerek bir hastalık olduğuna dikkat çekti:

    “Ne yazık ki bazen depresyon belirtilerini normal yaşlılık süreci gibi algılayıp kabullenici olabiliyoruz. Oysaki depresyon normal geçici duygusal bir süreç değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.” dedi.

    "Sevilme, onaylanma, desteklenme duyguları karşılanmıyor"

    İHA'nın haberine göre, yaşlılık döneminde görülen depresyona değinen Akal, “Sevilme, onaylanma, desteklenme, aidiyet ihtiyacımızı modern hayatın kolaylıkları maalesef karşılayamıyor. Bu tür duygulara en çok ihtiyaç duyulan, en hassas dönemlerden birisi de yaşlılık dönemidir. Bu ihtiyaçlara organik rahatsızlıkların, yeti yitimlerinin, yakınların kaybının, sosyal desteğin azalmasının, ekonomik sorunların eklenmesi yaşlıları depresyona daha yatkın hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

    Depresyon

    Genel depresyon belirtileri

    Uzmanlara göre, yaşlılığa özgü sanılan belirtiler depresyonun habercisi olabilir. İşte belirtileri:

    • Uzun süreli ümitsizlik
    • Değersizlik
    • Çaresizlik
    • Suçluluk duyguları
    • Daha önce zevk aldığı aktivitelerden zevk alamama
    • Uyku ve iştah değişiklikleri
    • Ölüm ve intihar düşünceleri

    Yaşlılarda depresyon belirtileri

    • Uykusuzluk
    • Unutkanlık
    • Dikkat ve ilgi kaybı
    • Bedensel şikayetler ve bunlarla aşırı meşgul olma
    • Huzursuzluk
    • Ajitasyon
    • Kendimi iyi hissetmiyorum, halim yok gibi cümlelerle kendilerini günlük yaşamdan ve sosyal hayattan geri çekme
    • Beslenmesini ve kullanması gerekli ilaçları ihmal etmeye başlamak
    • Aşırı sebepsiz fiziksel yakınmalar
    • Uykusuzluk, ağrı gibi bedensel şikayetlerle sık sık hastaneye gidilmesi

    Depresyon


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