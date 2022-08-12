Depresyon yaşlılıkta yaşam süresini etkiliyor

Çağın ruhsal vebası depresyon, bugünü etkilediği gibi asıl yıkıcı yüzünü yaşlılıkta gösteriyor.

Depresyon, çocuk, gerç ve orta yaşlı herkesi etkisi altına alan bir rahatsızlıkken, öçellikle yaşlılıkta yaşam kalitesini hatta yaşam süresini etkileyen bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor.

Kendimizin ya da yakın çevremizdekilerin despesyonda olup olmadığını almamak için bir liste sunmak istedik. Çünkü bu belirtileri taşıyanların mutlaka bir doktor gözetiminde tedavi edilerek, yaşı kaç olursa olsun hayata yeniden bağlanmasını sağlamak elimizde.

"Depresyon tedavi edilmesi gereken bir hastalık"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, depresyonun tedavi edilmesi gerek bir hastalık olduğuna dikkat çekti:

“Ne yazık ki bazen depresyon belirtilerini normal yaşlılık süreci gibi algılayıp kabullenici olabiliyoruz. Oysaki depresyon normal geçici duygusal bir süreç değil, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.” dedi.

"Sevilme, onaylanma, desteklenme duyguları karşılanmıyor"

İHA'nın haberine göre, yaşlılık döneminde görülen depresyona değinen Akal, “Sevilme, onaylanma, desteklenme, aidiyet ihtiyacımızı modern hayatın kolaylıkları maalesef karşılayamıyor. Bu tür duygulara en çok ihtiyaç duyulan, en hassas dönemlerden birisi de yaşlılık dönemidir. Bu ihtiyaçlara organik rahatsızlıkların, yeti yitimlerinin, yakınların kaybının, sosyal desteğin azalmasının, ekonomik sorunların eklenmesi yaşlıları depresyona daha yatkın hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

Genel depresyon belirtileri

Uzmanlara göre, yaşlılığa özgü sanılan belirtiler depresyonun habercisi olabilir. İşte belirtileri:

Uzun süreli ümitsizlik

Değersizlik

Çaresizlik

Suçluluk duyguları

Daha önce zevk aldığı aktivitelerden zevk alamama

Uyku ve iştah değişiklikleri

Ölüm ve intihar düşünceleri

Yaşlılarda depresyon belirtileri