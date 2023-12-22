Derbi yeşil sahadan önce Borsa'da başladı! Fenerbahçe hisselerindeki artış yüzde 2’yi aştı

Spor hisselerindeki hareketlilik önemli karşılaşmalar öncesinde hız kazanıyor.
Dev derbiye 2 gün kaldı. Hafta sonu Türkiye’nin nefesini tutup takip edeceği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yeşil sahadan önce Borsa'da başladı.
Derbi öncesi son işlem gününde Fenerbahçe hisselerindeki yükseliş yüzde 2’yi aşarken Galatasaray hisseleri sınırlı oranda arttı.
İki takımın borsada işlem hisseleri haftanın kapanış gününe yükselişle başladı.
Fenerbahçe hisseleri yüzde 2’den fazla yükseldi
Fenerbahçe hisselerinin açılışta sergilediği sınırlı yükseliş gelişerek yüzde 2’yi aştı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,45 artış ile başladığı günde, sınırlı yükselişini sürdürüyor.
Fenerbahçe hisselerine derbi dopingi
Geride kalan çarşamba günü oynadığı Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen açılışta 98,15 seviyesini koruyan Fenerbahçe hisseleri perşembe kapanışa kadar 95,90 seviyesine geriledi. Son 5 günde yüzde 10 gerileyen Fenerbahçe hisseleri derbi maçından önceki son işlem gününe artışla başladı.
Açılışta yüzde 0,52 yükselen Fenerbahçe hisseleri yüzde 2’yi aştı. Söz konusu hisse 98,30 seviyesinde işlem görüyor.
Galatasaray hisselerinde son durum
Son 5 günde yüzde 6,81 değer kaybeden Galatasaray hisseleri ise derbi öncesi son işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.
Galatasaray hisseleri, ligdeki son Fatih Karagümrük mücadelesinden galibiyetle ayrılmasına rağmen perşembe günü açılışta değer kaybetti.
Söz konusu hisse 6,90 seviyesinde 6,70’e geriledi.
Şu sıralarda Galatasaray hisseleri yüzde 0,45 artışla 6,76 seviyesinden işlem görüyor.
Hisselerdeki artış oranları ise anlık olarak değişiyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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