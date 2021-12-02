Deri ihracatında hedef 225 milyon dolar

Türk deri sektörü, düzenlenen fuarlarla dünyaya açılıyor. Sektörün derneği olan TDKD, fuar organizasyonlarında aktif rol oynuyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) organize ettiği Leather& Fur Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin Başkanı Gürkan Gözmen de son düzenlenen bu etkinlikle ilgil olarak "17 ülkeden bin 200 yabancıyı ağırlıyoruz. Bu yılı en az 225 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

SEKTÖR İHRACATINA 65 MİLYON DOLAR KATKI

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörüne özel fuara, 17 ülkeden yaklaşık 1.200 yabancı ziyaretçi geldi. Fuarın, sektör ihracatına en az 65 milyon dolar katkı vermesi bekleniyor.

"KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA DA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ"

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, koronavirüs sürecinde yapılan çalışmaların sektörü ayakta tutmaya çalıştıklarını ve yeni koleksiyonlar için yapılan siparışlerin devam ettiğini aktardı.