Deri sektörü büyüyor

Türkiye'nin ABD, Avrupa ve Rusya'da kendisine çok büyük bir pazar bulan deri sektörünün ihracat rakamları her geçen yıl daha çok artıyor.

Türk deri sektörü, pazarlamasının büyük bir kısmını deri fuarları aracılığı ile gerçekleştiriyor. Bu uluslararası fuarlar yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de düzenlenebiliyor. Leather&Fur Fuarı da sektörün içindeki bir kurum olan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin organizasyonunda yapıldı.

Sektör 4 ayda yüzde 20 büyüdü

Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

"Deride modayı Türkiye belirliyor"

Başkan Gürkan Gözmen, "İhracatta kilogram başı birim değerimiz 270 dolar seviyesinde. 15 ülkeden 950 yabancıyı ağırlıyoruz. Modayı Türkiye belirliyor. İtalyanlar fuarda yer almak için sıraya girdi." dedi.

15 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlandığı fuarın, sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

İHA'nın haberine göre, sektörün ihracat performansını değerlendiren Gözmen, "Yabancıların deri anlamında lüks segment üst giyim ilgisi devam ediyor. Zeytinburnu artık sadece deri ceket dikmiyor. Yüksek katma değerli ve kendi markasıyla ürün üretip satış yapan bir bölgeyiz.

"Rusya ve Ukrayna'daki müşteri kaybını yeni müşterilerle kapattık"

İhracatta kilogram başı değerimiz 270 dolar seviyesinde. Fuarımızda 61 katılımcımız var. Bu yıl ilk kez Macaristan’dan ve Sırbistan’dan misafirlerimiz var. Asıl önemlisi mevcut müşterilerimizi kaybetmiyoruz. Ukrayna’da savaştan dolayı fuara ziyaretçi oranında yüzde 18 oranında müşteri kaybı var. Rusya’da savaştan dolayı bazı müşterilerde yüzde 20 bir azalma oldu ama yine Rusya’dan yeni müşterilerle bu açığı kapattık." dedi.