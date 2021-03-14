Deri sektörü, eti yenen hayvanların atık olacak derisini işliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği, sektörlerinin vahşi hayvanların derilerini işlemediğini, eti yenen hayvanların belki de atık olacak derilerini işleyerek ihracata kazandırdıklarını söylüyor.

Deri sektörü Türkiye'nin model ve üretim kalitesinde iddialı olduğu, istihdamda önemli bir yeri olan ve ihracatta başarılara imza atan bir sektör. Fabrika, atölye ve fabrika yatırımları ile de makinecilikten, aksesuara kadar diğer sektörlerle ortak ticari işbirliğini sürdürüyor.

Deri sektörü, dernekleri aracılığı ile son dönemde artan kürkü için vahşi hayvanların katedilmesi ya da eti yenmeyen hayvanların doğadan koparılarak özel çiftliklerde üretilmesi ile elde edilen kürkçülükle alakaları olmadığı bilgisini paylaştı.

"DERİ SEKTÖRÜ, ASLINDA ATIK OLACAK BİR MADDEYİ İŞLEYİP İHRAÇ EDİYOR"

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, deri sektörünün normalde atık olacak bir maddeyi pırlanta gibi işleyip ihraç ettiğini belirterek, "Ülkemize döviz girdisi sağlayan bir sektör olarak hayvan katliamı ve beslenme tercihleri ile ilgili konularla uzaktan yakından bir ilgimiz yok." ifadesini kullandı.

Gözmen, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan "et tüketimi ve kürk" konulu haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"BİZİM İŞLEDİKLERİMİZ ETİ İÇİN YA DA KURBANDA KESİLEN HAYVANLARIN DERİLERİ"

Özmen, kürk hayvanlarının özel çiftliklerde sadece kürkü için beslenen ve eti yenmeyen hayvanlardan oluştuğunu aktararak "Oysa etini yediğimiz ve kurbanda kesilen hayvanların derisi, atık ürün olarak deri ceket, yünlü deri ceket, ayakkabı, kemer çanta olarak, tabaklama esnasında çıkan ikinci ürünlerden de çok değerli kolajenler, kozmetik ürünleri ve gıda sektöründe jelatin ve salam, sucuk kılıfları ve benzeri ürünler elde edilerek insanlığın hizmetine sunuluyor. Doğa dostu bu ürünler gömüldüğünde sayılı aylarda eriyip yok oluyor. İnsanları veganlığa yönlendirmek başka bir konu ancak gündem oluşturmak için insanların duyguları ile yüzde 95'i ihracata çalışan sektörün emeğine, atık ürünlerden ekonomiye katkıda bulunan binlerce insanın ekmek yediği sektörün ve ürünlerinin bu konuyla karıştırılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum."