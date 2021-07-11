Deri sektöründen 793 milyon dolarlık ihracat

Deri ve deri mamulleri sektörü, geçen ay 153 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Deri sektöründe ilk 6 ayda 793 milyon dolarlık dış satıma imza atıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Haziran 2020'de 101 milyon 137 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 51,4 artarak 153 milyon 108 bin dolar rakamına yükseldi.

DERİ SEKTÖRÜ TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 0,8'İNİ OLUŞTURDU

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün haziran ayında en fazla ihracat yaptığı ülke Rusya olarak kayıtlara geçti. Rusya'ya geçen ay 14 milyon 567 bin dolarlık ihracat yapıldı. Rusya'yı, 10 milyon 978 bin dolar ile Almanya ve 8 milyon 673 bin dolar ile Irak takip etti.

2 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE YAŞLAŞTIK

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, “2021 yılının ilk yarısında deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık artışla 793 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl sonu hedefimiz olan 2 milyar dolarlık ihracat rakamına bir adım daha yaklaştık.” diye konuştu.

"EKONOMİK BÜYÜMENİN YOLU SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACATTAN GEÇİYOR"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan bir sektörüz. Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasından tam 5 gün sonra Antalya'daki fuarımızın kapılarını açtık. Kısa sürede yabancı alım heyetlerini üreticilerimizle buluşturduk. Fuarımızda yaklaşık 60 milyon dolarlık bir ticaret hacmi yakaladık. İhracatçı bir sektör olarak potansiyel ihracat pazarlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Rusya sektörümüz için en önemli pazarlardan ancak TDKD olarak her zaman alternatif ülkelere gitmenin gayreti içerisindeyiz. İstikrarlı ekonomik büyümenin yolu sürdürülebilir ihracattan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.