Deri sektöründen şubatta 143 milyon dolarlık ihracat

Deri ve kürk konfeksiyon ihracatı, İngiltere ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 82 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan 2020'de 53 milyon 933 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 165,7 artarak 143 milyon 323 dolara ulaştı.

Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 11 milyon 61 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı, 8 milyon 803 bin dolar ile Irak ve 7 milyon 599 bin dolar ile Rusya takip etti.

Sektör, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 540 milyon 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde deri ve deri mamulleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 540 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Ayakkabı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yine yüzde 15 artışla 364 milyon dolar, mamul deri ihracatımız yüzde 27 artışla 73 milyon dolar, saraciye ihracatımız yüzde 17 artışla 68 milyon dolar ve deri ve kürk giyim ihracatımız ise yüzde 7 düşüşle 33 milyon dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

"İHRACAT RAKAMLARI SALGIN ÖNCESİ DÖNEME YAKLAŞTI"

İlk 4 ayın sonunda ihracat rakamlarının salgın öncesi döneme yaklaştığını kaydeden Şenocak, şunları söyledi:

"Bölgesel olarak deri ve deri mamulleri ihracatımız, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Avrupa ülkelerine yüzde 5, Afrika ülkelerine yüzde 60, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 34 ve Türk Cumhuriyetlerine yüzde 45 artış gösterdi. Ülkeler bazında ise İngiltere ve Fransa gibi alım gücü yüksek ülkelere pandemiye rağmen toplam deri ve deri mamulleri ihracatımızı artırdık. Alt sektörlerimizde ise ayakkabı ihracatımız Almanya’ya yüzde 15 ve mamul deri ihracatımız Portekiz’e yüzde 74 artış gösterdi. Hollanda’ya saraciye ihracatımız aynı dönemde yüzde 42 arttı. Deri ve kürk konfeksiyon ihracatımız ise İngiltere ve Danimarka gibi alım gücü yüksek ülkelere sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 82 artış gösterdi."

"BİRER İHRACAT ELÇİSİ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de üyelerinin alternatif dış pazarlara açılmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk derisini dünyaya çok daha iyi tanıtmanın vakti olduğunu düşünüyorum. Adeta birer ihracat elçisi gibi çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin toplam ihracatı ne kadar artarsa refah seviyemiz de aynı oranda artacaktır. İhracatçı sektörler olarak ürettiğimizi dünyanın dört bir yanına pazarlamaktan başka şansımız yok."​​​​​​​