Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.559
0.32%
BTXN Coin
5.42
0.37%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Deri ve deri mamulleri sektörü hedef büyüttü

    Deri sektörü Almanya, İtalya, Rusya ve ABD ağırlıklı olmak üzere ihracatını başarı ile sürdürmeye devam ediyor.
    • 04.12.2022 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deri ve deri mamulleri sektörü hedef büyüttü

    Deri ve deri mamulleri sektörü 163 ülkeye ihracat yapıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca, 2023'teki ihracat hedefini 2,5 milyar dolar olarak açıkladı.

    2022'de ihracat rekoru şimdiden kırıldı

    Antalya'da fuara katılan Karaca, geçen sene deri ve deri mamulleri sektörünün 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yılın ise 10 ayında geçen senenin toplam rakamının üzerine çıktıklarını belirten Karaca, ekim sonunda 1,77 milyar dolar ihracat yaparak, bir önceki yılın ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

    "2023'te 2,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz"

    Güven Karaca, ihracatın kasım sonunda 1,86 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Yılı 2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. 163 ülkeye ihracat yapıyoruz, en çok Almanya, İtalya, Rusya ve ABD'ye ihracatımız var. 2023'te ise 2,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülkelere bölgesel baktığımızda yüzde 40'ı Avrupa Birliği, yüzde 16'sı Doğu Bloku ülkeleri ve yüzde 16'sı Orta Doğu ülkeleri şeklinde devam ediyor."

    deri

    "Dünya markaları Türkiye'de üretim yapmak istiyor"

    AA'nın haberine göre bazı dünya markalarının Türkiye'de üretim kararı aldığını belirten Karaca, şöyle konuştu:

    "Pek çok global firma salgından sonra Türkiye'de üretim yapmanın önemini anladı. Avrupa bölgesine çok yakın bir noktada üretim yapmış oluyor. Türkiye'de üretim yapmak için dünya markalarının temsilcilerinden talep var. İki hafta içerisinde ABD'de ve Avrupa'dan bazı global markalarla istişareler yaptık. Her biri yılda 50 milyon dolar ihracat yapan firmalar."

    deri


    Milos Degenek: Messi'nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım
    Dünya Kupası

    Milos Degenek: Messi'nin hayranıyım ancak ona dur demek zorundayım

    OK kelimesinin tarihçesi nedir
    Tarih

    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir