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Dernekler ve cemevleri elektrik faturasında konut statüsüne alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarında dernekler, vakıflar, cemevlerinin ticarethane statüsünden konut statüsüne alındığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 16.02.2022 - 20:42
- Güncelleme : 16.02.2022 - 21:17
Elektriğe gelen zam sonrası, ticarethane statüsünde yer alan cemevleri, dernekler ve vakıflara gelen yüksek ücretli faturalar tepkilere neden olmuştu.
Konuyla ilgili harekete geçen hükümet, elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gitti.
'TİCARETHANE' STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI
Kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cemevi ve vakıfların statüsünün konut olarak değiştirildiğini duyurdu.
Erdoğan, "Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir." dedi.
Dernekler ve cemevleri elektrik faturasında konut statüsüne alındı VİDEO