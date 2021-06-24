Derya Yanık: 108 bin 262 hanemize daha 1000'er lira ödeme gerçekleştirdik

Derya Yanık: 108 bin 262 hanemize daha 1000'er lira ödeme gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Salgın Destek Programı çerçevesinde 108 bin 262 haneye daha 1.000'er lira ödendiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, "Salgın Destek Programı" kapsamında nakdi yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya devam ettiklerini belirterek, dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

“108 BİN 262 HANEMİZE DAHA 1000'ER LİRALIK ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yanık, "Salgın Destek Programı çerçevesinde en son 108 bin 262 hanemize daha 1000'er liralık ödeme gerçekleştirdik.

2.2 MİLYAR LİRAYI AŞKIN NAKDİ YARDIM YAPILDI

Böylece e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programında şimdiye kadar 2 milyon 200 bin fazla hanemize toplamda 2 milyar 200 milyon lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"7 MİLYON HANEYE SOSYAL YARDIM ULAŞTIRILDI"

"Salgın Sosyal Destek Programı"nın üç fazı ve "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyası ile yapılan yardımlarla, 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Salgının ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Koruma Kalkanı şemsiyesi altına aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoğun bir çalışma programı oluşturduk. Böylece çeşitli desteklerle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık.

YARDIM ÖDEMELERİ PTT ARACILIĞIYLA ULAŞTIRILDI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yardım ödemelerini ulaştırıyoruz."