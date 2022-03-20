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    Derya Yanık: 1,2 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

    Bakan Yanık, engellilere yönelik 1 milyar 260 milyon liralık evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını bildirdi.
    • AA
    • 20.03.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 11:30
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    Derya Yanık: 1,2 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını aktardı.

    2 BİN 354 LİRALIK YARDIM

    Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere aileleri yanında destek verilmesinin öncelikli hedeflerden olduğunu vurgulayarak, "Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    DESTEK, YAKINININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİ İÇİN ÇALIŞAMAYAN VATANDAŞLARA VERİLİYOR

    Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları desteklediklerini ifade eden Yanık, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiklerini aktardı.

    Derya Yanık: 1,2 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı #1

    AYDA 535 BİN VATANDAŞA DESTEK

    Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz.

    Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."


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