Derya Yanık: 4 milyon haneye 450 ile 1.150 lira arasında ısınma desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 4 milyon haneye 450 ile 1.150 lira arasında ısınma desteği yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gazeteciler ile buluşmasında ısınma yardımına dair bilgiler aktardı.

"4 MİLYON HANEYE ISINMA DESTEĞİ SAĞLANACAK"

Bakan Derya Yanık, 4 milyon haneye ısınma desteği sağlanacağını duyurdu. Desteğin 6 aylık kış dönemini kapsayacağını söyleyen Yanık, ücretlerin 2 taksit halinde hesaplara yatırılacağını da belirtti.

"SENEDE 3 MİLYAR LİRALIK DESTEK"

Bakan Yanık, “Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz.” dedi.

DESTEK KÖMÜR OLARAK KULLANILIYOR AMA DOĞALGAZ İÇİN DE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Vatandaşlara yapılacak ısınma desteğini konusunda çalışmaların neredeyse tamamlandığını ifade eden Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik.

DESTEK MART AYINDA AKTİF OLACAK

Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün.

BAŞVURULAR DAYANIŞMA VAKIFLARINDAN YAPILACAK

E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

ÖDEMELER PTT KANALIYLA GERÇEKLEŞECEK

Bakan Yanık, “Hak sahibi olan kişinin PTT Kartına destek ödemesini yatıracağız. Doğrudan doğruya kişinin hesabına yatıracağız. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak. Burada rakamlarda genel hatları ile ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağız. Çünkü Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita üzerine çalıştılar. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma.

ÖDEMELER İKİ EŞİT TAKSİTLE

Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlayacağız. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Buna göre; Mart ve Ekim ayları. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.