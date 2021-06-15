Derya Yanık: 890 evladımızı kamuda istihdam edeceğiz

Bakan Derya Yanık, devlet korumasında yetişmiş 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile devlet koruması altında yetişen gençlere çok yönlü destek sunduklarını söylemişti.

Bakan Derya Yanık'tan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

KAMUDA İSTİHDAM

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde başladığını söyleyen Bakan Yanık, tercihlerin bugün 17.00’ye kadar devam edeceğini belirtti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde (https://www.aile.gov.tr) yayınlandığını belirten Yanık, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

"GELECEK GENÇLERE EMANET"

Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını vurgulayan Yanık, Bakanlık olarak gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, “Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye’ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır." şeklinde konuştu.