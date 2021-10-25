Derya Yanık: 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemesinin 5 farklı başlıkta olmak üzere toplamda yaklaşık 90 milyon lira olarak ödeneceği bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamındaki ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

EŞİ VEFAT EDEN VE YARDIMA MUHTAÇ KADINLARA 51.6 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Bakan Yanık, eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51 milyon 600 bin lira destek sağlıyoruz." dedi.

SOSYAL YARDIMLAR SÜRÜYOR

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına da 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23 milyon 500 bin lira yatıracaklarını söyledi. Bakan Yanık, anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydederek, bu kişilerin hesaplarına 11 milyon 100 bin lira yatırılacağını söyledi. Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3 milyar 600 bin lira destekte bulunacaklarını ifade etti.

KRONİK HASTALIK YARDIM ÖDEMELERİ BUGÜN, DİĞER ÖDEMELER 25-28 EKİM 2021 TARİHLERİ ARASINDA

Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Bakan Yanık, "Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.