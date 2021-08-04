Derya Yanık açıkladı: 5 milyon lira daha aktarıldı

Derya Yanık açıkladı: 5 milyon lira daha aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'da yangın sebebiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın bölgesine yapılan destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

5 MİLYON LİRA DAHA ÖDENEK AKTARILDI

Bakan Yanık, Muğla'da yangın sebebiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira daha ödenek aktarıldığını söyledi.

39 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Böylece, bölgeye aktarılan toplam tutar 39 milyon liraya ulaşmış oldu.

Bakan Yanık, açıklamasında "Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira daha aktarıyoruz. Yangından etkilenen bölgelere aktardığımız kaynak toplam 39 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.