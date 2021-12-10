Derya Yanık: “Bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için 173 milyon lira yatıracağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, aralık ayında ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için 173 milyon lira yatırılacağını bildirdi.

Sosyal devlet olmanın gerekliliği olan destekler yapılmaya devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için 15 Aralık'a kadar toplam 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını aktardı.

SED İLE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMAÇLANDI

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğu belirtti. Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.

"BU AY İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZİN HESAPLARINA ÇOCUKLARI İÇİN TOPLAM 173 MİLYON LİRA YATIRILACAK"

Bakan Yanık, SED hizmeti ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlandığının belirterek, "Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz." dedi.

ÇOCUK BAŞINA ORTALAMA 1.259 LİRA

SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1.259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon lira SED ödemesi yapıldığını bildirdi.