Derya Yanık: Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, dün belirttiği yardım miktarlarının ardından bugün de yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin, Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleştirileceğini belirtti.

AİLELERİ YANINDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK

Bakan Yanık, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarını, aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti.

"YARIM MİLYONU AŞKIN VATANDAŞA EVDE BAKIM DESTEĞİ"

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİNİ HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK”

Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı'na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirtti. Bakan Yanık, “Evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık.” dedi.

TEMMUZ AYINDA 893.1 MİLYON LİRA YATIRILACAK

Bakan Yanık, evde bakım yardımı ödemeleri kapsamında temmuz ayında 893 milyon 100 bin lira ödeme yapılacağını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.