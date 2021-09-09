Derya Yanık: Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, eylül ayı için 170 milyon lira, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

"SED ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI"

Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, eylül ayı için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız."