Derya Yanık: Mart ayında 236 milyon lira SED ödemesi yaptık

Bakan Derya Yanık, mart ayında toplam 236 milyon lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında mart ayında 236 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

"ÇOCUKLARIN OKUL VE DİĞER MASRAFLARINI KARŞILAYABİLMELERİ İÇİN AİLELERE DESTEK VERİLDİ"

Bakanı Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade ettiği açıklamasında, bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydetti.

DESTEKLERLE AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNUYOR

Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel imkanlar da sunulduğunu ifade eden Bakan Yanık, böylece dezavantajlı çocukların da akranları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıklarını anlattı.

SED, HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Bakan Yanık, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon lira SED ödemesi yaptık.” dedi.

HER BİR ÇOÇUK İÇİN 1.649 LİRA ÖDENDİ

SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1.649 lira ödendiği bilgisini verdi.