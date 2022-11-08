Derya Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kasım ayına ilişkin 2,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını aktardı.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir açıklama yaparak kasım ayına ilişkin yatırılan yaşlı ve engelli aylığı ile ilgili bilgi paylaştı.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Yanık, izinde bulunduğumuz ay yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon liralık engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını aktardı.

Toplam 2,1 milyar lira yatırıldı

AA'nın haberine göre, Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerini desteklemeye yönelik olarak kasım ayında toplam 2,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.