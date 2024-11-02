Destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarında

AA

Tarım ve hayvancılık desteklenmeye devam edilirken, çiftçilerin son ödemesi kırsal kalkınma ile ilgili oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

"67,9 MİLYON LİRA KIRSAL KALKINMA YATIRIMI"

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi: