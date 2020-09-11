Deutsche Bank: Karışıklık çağı başlıyor

Deutsche Bank küresel dünya ile ilgili araştırma yaptı. Deutsche Bank’ın araştırmasında, küreselleşme çağının yerini 'karışıklık çağının' alacağı belirtildi.

Deutsche Bank’ın stratejisti Jim Reid liderliğindeki bir grup analiz uzmanının tahminine göre, yeni çağın karakteristik özelliği Çin ekonomisinin ABD ekonomisi üzerindeki yükselişi olacak. Bu çatışmanın soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri andıracağı kaydedildi.

Uzmanlar, küresel borçtaki büyümenin ve merkez bankalarının 'helikopter para' politikasının devam etmesini ve 21. yüzyılda yetişkinliğe giren genç nesillerin seçmen ağırlığı açısından da dahil olmak üzere etkisinin güçlenmesini bekliyor.

REKABETİN SERTLEŞMESİ KARIŞIKLIK ÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Enflasyondaki artış, iklim ile ilgili endişeler, nesiller arasındaki rekabetin sertleşmesi ve yeni bir teknolojik devrim de 'karışıklık çağının' özellikleri arasında gösterildi.

Uzmanlar, karışıklık çağını yatırımlardan vazgeçme nedeni olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek aksine beraberinde “daha büyük müdahale ve likidite getireceğini” vurguladı.