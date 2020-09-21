Deutsche Bank, küresel ekonominin daha hızlı toparlanacağı görüşünde

Deutsche Bank, 2021 yılında, küresel GSYH’nin daha önce açıkladıkları yüzde 5,3 olan öngörülerinin biraz üzerinde, yüzde 5,6 oranında büyüme beklediklerini açıkladı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a göre, küresel ekonominin koronavirüs şokunu atlatma yolundaki toparlanması, önceden yapılan öngörülerden daha hızlı gelişiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), 2021 yılında küresel GSYH büyümesinin yüzde 5 olmasının beklendiği açıklamıştı.

GSYH'NİN, PANDEMİ ÖNCESİ DÜZEYLERİNE, 2021 ORTALARINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Deutsche Bank Ekonomik Araştırma Birimi'nin yöneticisi Peter Hooper, müşterilerine yolladığı notta, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) pandemi öncesi düzeylerine 2021 ortalarında dönmesini beklediklerini belirtti.

“TOPARLANMA KONUSUNDA YOLUN YARISI GERİDE KALDI”

Yılın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru ilerlerken, küresel ekonominin, pandemi öncesi düzeylerine doğru toparlanma konusunda yolun yarısını geride bıraktığını düşündüklerini vurgulayan Hooper, "Bu aşamada, bu yolculuğun gelecek yılın ortasında, daha önceki öngörülerimizden iki çeyrek önce tamamlanacağını görüyoruz." dedi.