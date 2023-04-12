Deutsche Bank, Rusya'daki teknoloji merkezlerini kapatıyor Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etiğinde diğer ülkeler gibi Alman finans kurumları da ülkeden ayrılma kararı aldı. Deutsche Bank, Rusya'dan kademeli olarak ayrılırken Ruslardan oluşan teknik destek birimini de transfer etti. Şimdi ülkede kalan 1.500 kişi ile de yollarını ayırıyor.

AA Rusya'dan ayrılan uluslararası şirketlerin kararları, o şirketlerle çalışan Rus vatandaşların da hayatlarını doğrudan etkiliyor. Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor. Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini azaltıyor Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'in haberinde, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını açıklayan Deutsche Bank'ın, bu dönemde kendisini Rus teknoloji merkezlerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirdiği belirtildi. Geçen yıl Rus çalışanların Berlin'deki teknoloji merkezine geçişi sağlandı Geçen yıl Deutsche Bank, tüm Rus çalışanlarına gönüllü olarak Berlin'de yeni kurulan teknoloji merkezine veya diğer teknoloji merkezlerine geçme imkanı tanımıştı. Bankanın Rusya'daki 1.500 çalışanının 700'den fazlası, şu anda banka için Rusya dışında çalışıyor. Kalan çalışanlara kıdem tazminatları teklif edildi Moskova ve Saint Petersburg'da bulunan söz konusu teknoloji merkezlerinin yakında kapatılacağının aktarıldığı haberde, bankanın yatırım biriminde kullandığı yazılımları geliştiren çalışanlara, kıdem tazminatları verilerek bankadan ayrılmalarının teklif edildiği bildirildi. Farklı Alman şirketlerinin 9 bin 200 Rus çalışanı Almanya'ya gitti Öte yandan, savaş sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok Alman şirketi, Rus çalışanlarını Almanya'ya yönlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Mart 2022'den beri Almanya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonları, Rus vatandaşlarına yaklaşık 9 bin 200 çalışma vizesi verdi.