Dev konteyner gemisi Kocaeli'nin Yarımca Limanı'nda yük indirdi Dış ticaretin lojistikteki önemli gücü olan deniz taşımacılığında konteyner gemileri de kapasiteleri ile öne çıkıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden olan "MSC Zoe" Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Yarımca Limanı’na yanaşarak, hacmi ile dikkat çekti. Liman, dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında kabul edilen 395 metre uzunluğundaki 59 metre genişliğindeki "MSC Zoe" adlı konteyner gemisini ağırlamanın heyecanını yaşadı. Toplam 19 bin 224 TEU kapasiteli dev gemi, üzerinde taşıdığı binlerce konteyner ile birlikte limanın 922 metre uzunluğundaki rıhtımına yanaştı. Gemi, indirme işlemini tamamlayarak yola çıktı Yunanistan’ın Priaeus Limanı'ndan gelen dev gemi, terminaldeki vinçlerle yapılan indirme işleminin tamamlanmasının ardından diğer limanlara gitmek üzere yola çıktı.