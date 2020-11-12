Dev spor organizasyonları turizmi canlandıracak

Koronavirüs salgını ile gerileyen turizm sezonunda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı spor organizasyonları, turizmcilere moral oldu.

İstanbul'un Formula 1 ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da alması turizmcileri sevindirdi.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, bu hafta Formula 1 yarışına hazırlanan İstanbul'un, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da alması birçok kesime olduğu gibi turizm sektörüne de moral oldu.

ART ARDA DEV ORGANİZASYONLAR DÜZENLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Avrupa Atletizm Birliği'nin 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi kararının çok sevindirici olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğumuz bir dönemde sektörümüz üzerindeki moral etkisi çok fazla olacak." ifadesini kullandı.

Eresin, art arda gerçekleştirilecek spor organizasyonlarının İstanbul'un ve Türkiye'nin spor turizminde iddialı bir destinasyon haline gelmesini sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"GELEN KİŞİ SAYISINDAN ÖNCE VERECEĞİ MORAL GELİYOR"

"Süper Kupa Finali, 2019'da Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleştirildiğinde İstanbul'a önemli katkıları olmuştu. Bu hafta sonu da Formula 1 İstanbul var. Bu organizasyon seyircili olmayacak. Takımlar, teknik ekipler vesaire İstanbul'a yaklaşık 4 bin kişilik bir hareket getirecek. 4 bin kişi İstanbul için üzerinde durulamayacak kadar küçük bir sayı ancak sayılardan çok daha önemlisi sektörümüze vereceği büyük moraldir. Bir diğer önemli organizasyon da 2021'de İstanbul’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Bu organizasyonlar arasına 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası da eklenmiş oldu. Umuyoruz ki yenileri de gelecektir."

KONGRE TURİZMİNİN İŞARET FİŞEĞİ

Eresin, spor turizmini Türkiye'de turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak gördüklerini aktararak, "Türkiye'nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor.

ORGANİZASYONLARIN ETKİLERİ KALICI OLUR

Etkileri olumlu ve kalıcı olur. Pandemi nedeniyle tüm dünyada MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörü neredeyse tamamen durmuş durumda. Spor turizmini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. MICE sektöründe dünya genelinde yeniden çıkış başladığında bu tip organizasyonlar, yeni işler alınmasında Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.