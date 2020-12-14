Devlet desteği ile Batman'da açılan atölyelerde 500 kişi işe kavuştu

İŞKUR, KOSGEB ve DİKA işbirliği ile Batman'ın Kozluk ilçesinde devlet desteğiyle kurulan 4 tekstil atölyesinde 500 kişiye iş imkanı sağlandı.

İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) sağladığı imkanlarla desteklenen Batman'ın Kozluk ilçesinde birkaç yılda 4 tekstil atölyesi kuruldu.

BATIYA GÖÇ ÖNLENDİ

Daha önce çalışmak için batı illerine gitmek zorunda kalanlar, kurulan tekstil atölyeleri sayesinde işe kavuştu. Atölyelerde istihdam sayısı 500'e ulaştı.

TEKSTİL ATÖLYESİ İÇİN DEVLET DESTEĞİ İSTİHDAMI ARTIRDI

İlçede tekstil atölyesi kuran Olcay Koç, teşvik uygulaması kapsamında devletin makine, sigorta prim, enerji ve vergi indirimi gibi desteklerinden istifade etti.

“BÜYÜK FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ”

Büyük firmalarla çalıştıklarını ve günlük 6 bin parça ürün diktiklerini ifade eden Koç, şöyle devam etti:

"Hedefimiz atölyeyi büyütmek ve 300'den fazla personel çalıştırmak. Üretim kapasitemizi artırmak istiyoruz."

"MEMLEKETİMİZDE ÇALIŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Tekstil işçilerinden Metin Arıtürk de ilçede daha önce iş imkanlarının olmaması nedeniyle çalışmak için başka illere gittiğini dile getirdi.

Kozluk'ta tekstil sektörünün gelişmesiyle memleketinde çalışmaya başladığını anlatan Arıtürk, "Daha önce gurbette çalışıyorduk. Olanaklarımız kötüydü. Şimdi memleketimizde çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

ÇALIŞMA OLANAĞI BULDUK”

Tuba Bulat ise daha önce iş imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ancak son yıllarda tekstil atölyelerinin açılmasıyla çalışma olanağı bulduklarını aktardı. Ailesinin yanında çalışmaktan ve memleketinde kalmaktan memnun olduğunu ifade eden Bulat, "Memleketimizde açılan atölyeler sayesinde şu an memleketimde ailemle birlikte yaşıyorum. Devlete ve bu imkanı sağlayan iş adamlarına teşekkür ederim." diye konuştu.