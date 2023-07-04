Devlet destekli tarım sigorta bedeli yüzde 138,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı. Yapılan ödemelere bakıldığında geçen yıl yaşanan olumsuz gelişmelere karşı sigortanın daha çok devreye girdiği görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçtiğimiz yıl yüzde 138,1 yükseldi.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 296 milyar 149 milyon 927 bin 61 lira oldu.

Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 201,3 oranı ile kümes hayvanları hayat sigortasına ait.

Toplam poliçe sayısı yüzde 22,3 artış yaşadı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 22,3'lük bir artış ile 3 milyon 77 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 arttı

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 94,9 artışla 4 milyar 822 milyon 741 bin 665 lira olurken, toplam prim tutarı yüzde 92,5 artışla 9 milyar 5 milyon 954 bin 305 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2022 yılında yüzde 21,2 artış göstererek 34 milyon 917 bin 314 dekar, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 35,7 ve yüzde 28,1 artış yaşadı.

Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 32,8 yükseldi

Toplam ödenen hasar bedeli yüzde 32,8 artarak, branşlara göre incelendiğinde de ilk sırayı 2 milyar 218 milyon 501 bin 835 lira bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 694 milyon 999 bin 871 lira bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı.

Hasar bedellerinde dolu olayları başı çekti

Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 812 milyon 454 bin 829 lira bedel ile dolu olayı ilk sırayı aldı.