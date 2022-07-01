Devlet destekli tarım sigortaları yarıya yakın arttı

Tarım alanında devlet destekli sigorta kapsamı geçen yıl yüzde 49,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2021 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıkladı.

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam bedeli 124,4 milyar lira

Buna göre, devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,6 artarak 124 milyar 396 milyon 971 bin 987 lira oldu.

En yüksek yıllık küçükbaş hayvan hayat sigortasında

Branş özelinde en yüksek yıllık artış yüzde 71,2 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görüldü.

Poliçe sayısı arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 12,6'lık artışla 2 milyon 517 bin 704'e ulaştı.

Devlet desteği prim tutarı arttı

Bu dönemde toplam devlet destek prim tutarı yüzde 49,1 artarak 2 milyar 474 milyon 128 bin 652 lira, toplam prim tutarı da yüzde 46,3 artışla 4 milyar 678 milyon 459 bin 288 lira olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artış göstererek 28 milyon 798 bin 222 dekara ulaştı. Sigorta ettirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 24,4 ve yüzde 33,2 arttı.