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    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamı genişletildi

    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamı ve teminat kapasitesi genişletilerek KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkartıldı.
    • 27.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:55
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    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın kapsamı genişletildi

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yaptığı açıklamayla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve KOBİ'lere Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğindeki düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

    KOBİ'lerin ciro şartı 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıktı

    Buna göre, şartlar arasında bulunan KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılırken, yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler sistemden faydalanabilecek.

    Yenilenme dönemlerindeki sınır ve kapsayıcılık arttı

    KOBİ'lerin yenileme dönemleri bakımından 300 milyon lira olarak uygulanan bu sınır 500 milyon liraya yükseltilirken, bu kapsamda sistemin kapsayıcılığı genişletildi.

    ciro

    Prim ve teminat hesaplama tablosu

    Yine söz konusu tutarlar doğrultusunda prim ve teminat tutarlarının hesaplanmasında kullanılan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi:


    		 120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 240 güne kadar vadeli satışlar için 360 güne kadar vadeli satışlar için Azami teminat tutarı
    VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) NET PRİMİN KATI
    0-3.000.000 0,5 0,8 1,2 1,4 30
    3.000.001-5.000.000 0,45 0,7 1,05 1,23 30
    5.000.001-10.000.000 0,42 0,6 0,85 1,05 30
    10.000.001-15.000.000 0,4 0,5 0,6 0,88 30
    15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,55 0,79 30
    20.000.001-25.000.000 0,32 0,4 0,5 0,7 30
    25.000.001-40.000.000 0,29 0,37 0,47 0,65 30
    40.000.001-65.000.000 0,26 0,33 0,42 0,58 30
    65.000.001-100.000.000 0,24 0,3 0,37 0,53 30
    100.000.001-175.000.000 0,22 0,28 0,34 0,49 30
    175.000.001-250.000.000 0,2 0,26 0,32 0,47 30

    Sistemin teminat sağlama kapasitesi artırıldı

    Verilen bilgiye göre, sisteme ilişkin sorgulama ücreti 10 lira yerine 15 lira  şeklinde artırıldı. Alıcı başına azami kredi limiti 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilirken bu kapsamda sistemin teminat sağlama kapasitesi genişletildi.

    Kredi limitleri

    Alıcılara sağlanan kredi limitleri aşağıdaki şekilde revize edildi:

    VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
    0-5.000.000 150.000
    5.000.001-15.000.000 300.000
    15.000.001-25.000.000 450.000
    25.000.001-40.000.000 650.000
    40.000.001-75.000.000 800.000
    75.000.001-175.000.000 900.000
    175.000.001-250.000.000 1.000.000

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