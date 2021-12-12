Devlet korumasında yetişenlere kamuda iş imkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişen gençlere eğitimlerine göre açılan kontenjan sayısı doğrultusunda kamuda iş imkanı sağlanıyor. Bu doğrultuda 985 genç istihdam edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

EĞİTİM DURUMLARINA UYGUN KADROLARA ATAMA YAPILIYOR

985 gencin ataması bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

BU KAPSAMDA YILDA ÜÇ KEZ ATAMA İMKANI

Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. 2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı kapsamında yılda üç kez atama yapılıyor.

TOPLAM 56 BİN 726 KİŞİNİN İSTİHDAMI SAĞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere desteğini istihdam sonrasında da sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.