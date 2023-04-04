Devlet varlık fonları 2022'de kayıpta Geçen yıl dünyada devlet varlık fonları, 1 trilyon dolar kayba uğrayarak toplamda 10,6 trilyon dolara kadar geriledi.

AA

Devlet varlık fonlarının 2022 karnesine bakıldığında değer kaybı yaşanırken diğer yandan da yatırımlarını artırdığı görülüyor.

Devlet varlık fonlarının değeri 10,6 trilyon dolar

Geçen yıl devlet varlık fonlarının değeri ilk kez kayba uğrayarak, 1 trilyon dolar azaldı ve 10,6 trilyon dolara geriledi.

Varlık fonlarının değeri 10,6 trilyon dolara gerilerken, aynı zamanda bu fonların çeşitli sektörlerdeki yatırımları da 152,5 milyar dolar oldu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devlet eliyle yatırım yapan fonları etkiledi

400'ün üzerinde devlet varlık fonunu takip eden veri platformu Global SWF'nin raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle artan petrol fiyatları ve enflasyonun ekonomik etkileri, devlet eliyle yatırım yapan fonlar için de 2022'nin zor geçmesine neden oldu.

Singapur, en fazla yatırım yapan devlet varlık fonu oldu

Singapur Hükümeti Yatırım Kurumu (GIC), 40,3 milyar dolarla 2022'nin en fazla yatırım yapan devlet varlık fonu olarak kayıtlara geçti.

Kamu emeklilik fonları azaldı

Öte yandan, kamu emeklilik fonlarının değeri de 1,3 trilyon dolar azalarak 20,8 trilyon dolara geriledi.

Devlet varlık fonları yatırımları arttı

Devlet varlık fonlarının 2022'deki yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 152,5 milyar dolar, kamu emeklilik fonlarının yatırımı ise yüzde 9 azalışla 108,6 milyar dolar oldu.

Toplam yatırımı 261,1 milyar dolar

Böylece devlet varlık fonları ve kamu emeklilik fonlarının toplam yatırımı 261,1 milyar dolara ulaştı.

Yatırımların dağılımı

Söz konusu yatırımların yüzde 20'sini gayrimenkul, yüzde 18'ini teknoloji, yüzde 17'sini altyapı, yüzde 17'sini finans ve yüzde 9'unu tüketici odaklı yatırımlar oluşturdu. Yatırımların kalan yüzde 19'luk kısmı ise sağlık, endüstri ve enerji sektörlerine yapıldı.