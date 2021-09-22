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    Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon lira katkı verecek

    DSİ tarafından, Çankırı’da inşaatı süren Devrez Kızlaryolu Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 100 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 10:51
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    Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon lira katkı verecek

    Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çankırı’daki Devrez Kızlaryolu Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

    141 BİN 970 DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

    Yıldız, barajın tamamlanması ile 141 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 100 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

    Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon lira katkı verecek #1

    BARAJ TEMELDEN 91,5 METRE YÜKSEKLİKTE

    Yıldız, Devrez Kızlaryolu Barajı’nın temelden 91,5 metre yüksekliğinde olduğunu ve 114,56 hektometreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, “Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.” açıklamasında bulundu.

    Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon lira katkı verecek #2

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