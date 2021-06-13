Dicle TEKNOKENT'te 'yapay zeka destekli dijital tarım uygulaması'

Diyarbakır ve Batman'da hazırlanan proje kapsamında çiftçilerin tarım alanlarındaki ürünlerini anlık takip edebilmesi için yazılım geliştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Batman Üniversitesi'nden bir grup akademisyen "Yapay Zeka Kontrollü Otonom Sera Yönetim Sistemi" projesi hazırladı. Bu proje ile birlikte tarıma teknoloji ve iletişim destekleri sunularak çiftçiye yardım ediliyor.

YAZILIM İÇİN KOSGEB DESTEK VERDİ

Proje doğrultusunda Dicle TEKNOKENT'te faaliyet yürüten bir firma tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) sağlanan 200 bin lira destekle yazılım hazırlandı.

Bu kapsamda geliştirilen cihaz ile kamera sistemi, tarlada sulama yapılan bölgeye yerleştirilecek. Cep telefonlarına yüklenen program ile çiftçiler ürünle ilgili durumu anlık takip edebilecek.

ÜRETİCİ MÜDAHALEYİ ERKEN YAPABİLECEK

Sera ve tarım alanlarındaki ekili ürünlerin sıcaklık, nem, ışık ve su seviyesi gibi konularda ihtiyacını belirleme özelliğine sahip yapay zeka uygulaması üreticinin gerekli müdahaleyi zamanında yapmasına imkan sağlayabilecek.

KAMERA İLE ARAZİ TAKİP EDİLECEK

Bu yazılım ile çiftçiler tarlasına gitmeden cep telefonlarından tek tuşa basarak sulama yapabilecek, kamera sistemi ile arazisini takip edebilecek.

"İNTERNETİN ERİŞEBİLDİĞİ HER YERDEN ARAZİMİZE ULAŞABİLİRİZ"

Batman Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve proje sorumlusu Yasin Sönmez, hazırladıkları proje ile yapay zeka destekli dijital tarım uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, hayata geçirilen yazılım ile araziyle ilgili durumun ve özelliklerin bir cep telefonu uygulamasıyla görülebildiğini söyledi.

"Yerli bir yazılımla bunu yaptık. Doğu ve Güneydoğu illerinde bunu uygulamaya başladık." diyen Sönmez, özelikle Malatya, Batman ve Diyarbakır'da hem seralarda hem de açık alan arazilerde yazılımın denendiğini aktardı.

"TELEFON UYGULAMASI İLE ARAZİDE SU KONTROLÜ MÜMKÜN"

Sönmez, yazılım ile bitkinin stres seviyesi, toprağın yapısı, karbondioksit düzeyi, arazinin sıcaklığı ve nem seviyesinin uzaktan kontrol edilebildiğini dile getirerek, "Bir telefon uygulaması ile arazimizdeki suyu açıp kontrol edebiliriz. Hem güvenlik hem de toprağın yapısını görmek için kamerayla arazimizi 24 saat izleyebiliriz. İnternetin erişebildiği her yerden arazimize ulaşabiliriz. Bu da hem zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor hem de yerli ve mili bir imkanla, düşük bir maliyetle yerinde bir uygulama yapmamızı sağlıyor." dedi.

"BU ÜRÜN HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR"

Sönmez, "Bu ürün herkes için ulaşılabilir seviyede. Arazinin genişliği ve yapısına göre 3 bin ila 30 bin liradan satılıyor. Projeyi ihraç edilebilir bir seviyeye de getirdik. Yurt dışındaki alıcılarla görüşüyoruz. Bu sistemi ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"PROJEDE İLK DEFA YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM KULLANILDI"

Dicle TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Akkılıç da, "Sağtek firmasının hayata geçirdiği yazılım üreticilere zaman ve maliyet açısından katkı sunacak. Projede ilk defa yapay zeka destekli sistem kullanıldı. Sistem nem, sıcaklık veya gübre ihtiyacı gibi konuları sensörle tespit edip, data üzerinde bir kütüphane oluşturuyor ve mesajla çiftçiye haber veriyor. Bu sistem dijital tarımın öncüsü olarak Dicle TEKNOKENT'te vücut buldu." şeklinde konuştu.