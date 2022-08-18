Dijital bankacılık müşteri sayısı haziranda 85 milyonu geçti

Türkiye Bankalar Birliği, yılın ikinci çeyreğinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaştığını açıkladı.

Koronavirüs salgını kısıtlamalarının da getirdiği alışkanlıkla artık daha büyük bir sayıda dijital bankacılık uygulamalarını kullanıyoruz.

Dijital bankacılık uygulamalarının yangınlaştığı nisan-haziran döneminde için yayınlanan dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerine de yansıdı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 85 milyon 130 bine ulaşırken, internet bankacılığıyla yaklaşık 4 trilyon liralık, mobil bankacılıkla 7 trilyon liralık finansal işlem hacmi gerçekleştirildi.

Bir yılda dijital bankacılık uygulamalarına 14,3 milyon kişi katıldı

Dijital, internet ve mobil bankacılık istatistiklerine göre, nisan-haziran döneminde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 14 milyon 354 bin kişilik artışa işaret etti.

İnternet bankacılığı ile en çok "para transferi" gerçekleştirildi

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı haziran sonunda 86 milyon oldu. İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 120 milyon, tutarı ise yaklaşık 4 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu finansal işlemler arasında en büyük paya, 2 trilyon 830 milyar liralık işlem hacmi ve 69 milyon işlem adediyle EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri sahip oldu. Bunu, 636 milyar liralık işlem hacmi ve 17 milyon işlem adediyle yatırım işlemleri takip etti.

Mobil bankacılık işlem hacmi 7 trilyon lira oldu

AA'nın haberine göre mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı haziran itibarıyla 131 milyon 827 bin oldu. Bu kişilerin 82 milyon 603 bini nisan-haziran döneminde en az bir kez sisteme giriş yaptı. Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 344 bin kişi, geçen yıla göre 14 milyon 785 bin kişi artış kaydedildi. İkinci çeyrek itibarıyla mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1,4 milyar, tutarı ise 7 trilyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 65'ini, yatırım işlemleri ise yüzde 24'ünü oluşturdu.