Dijital ekonomi deklarasyonu imzalandı! Türk Devletleri Teşkilatı geleceğin ekonomisine imza attı Türk devletlerinin ticaret ve ekonomiden sorumlu bakanları İstanbul'da buluştu. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması konusunda anlaşılarak bir deklarasyon imzalandı.

AA

Türk Devletleri kendi içlerindeki ticari ilişkileri artırmak ve dijital anlamdaki teknoloji transferleri geliştirmek için önemli bir adım attı.

İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı ile Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı Bildirisi'nin İmza Töreni düzenlendi.

Toplantıya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'dan ilgili bakanlar, bakan yardımcılarını ve delegasyon üyeleri katıldı.

"Bölge içi ihracat yüzde 6'dan 10'a çıkartılacak"

Bölge içi ihracatının üye ve gözlemci devletlerin toplam ihracatlarına yüzde 6 olan oranını, en kısa sürede yüzde 10’a çıkarma kararı alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantısının sonunda gerçekleştirdiği konuşma ile Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması ve TURANSEZ Özel Ekonomik Bölgesi'nin (Türkistan'da özel ekonomik bölge) kurulması gibi ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirecek yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

"Bir yol haritası hüviyetinde olan deklarasyonu sonuçlandırdık"

Bolat, toplantı sonunda gelecek döneme ilişkin bir yol haritası hüviyetinde olan deklarasyonu sonuçlandırdıklarını ve imzaladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Kısaca, tartışma konularımızı ve mutabık kaldığımız hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Türk Devletler Teşkilatı olarak ortaya koyduğu vizyon ve ürettiği alternatifler ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlü bir potansiyeli bulunduğunu bir kez daha teyit ettik. Cumhurbaşkanlarımızın bu yapının temellerini koymuş oldukları harcı ticaret ve ekonomi alanındaki yeni projelerle güçlendirmek ve teşkilatımızı bu alanlarda da 21. yüzyılın öncü örgütlerinden birisi haline getirmek için çalışmalarımıza devam etme kararı aldık.

"Yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştık"

Ömer Bolat, geçen yıl imzalanan Uluslararası Yük Taşımacılığı Anlaşması, Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru Anlaşması ve Ticaretin Kolaylaştırılması Belgesi ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar attıklarını anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

Bugünkü bakanlar toplantımız neticesinde de önümüzdeki dönemde üye devletlerimiz arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması ve TURANSEZ Özel Ekonomik Bölgesi'nin (Türkistan'da özel ekonomik bölge) kurulması gibi ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirecek yeni nesil enstrümanların hayata geçirilmesi konusunda anlaştık. 21. yüzyılda hizmetler ticareti ve yatırımların artan önemi göz önünde bulundurularak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile 'Hizmet Ticaret ve Yatırımlar Serbest Ticaret Anlaşması' tesisi imkanlarını değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Bugün bu anlaşma için de en kısa sürede müzakerelere başlama niyetimizi ortaya koyduk.

"Karşılıklı yatırımların artırılması konusunda mutabık kaldık"

Ticaret Bakanı Bolat, tüm bu projelere ışık tutmak üzere Türk Devletleri Ticari İşbirliği Araştırma Merkezi'nin kurulmasını ele aldıklarını ve bu merkezle birlikte gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara ışık tutacak analizler yapacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Karşılıklı yatırımların artırılması, ülkelerimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşüme ve bu süreçlerin finansmanına ilişkin olarak iş birliği yapılması konusunda da toplantılarımızda mutabık kaldık. Tüm bu mutabakatlarımız doğrultusunda hedefimiz; aramızdaki ticareti, yatırımları artırmaktır.

"Teşkilata üye ülkelerin 2022'de kendi aralarındaki ihracat yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde"

Teşkilata üye ülkelerin 2022'de kendi aralarındaki ihracatın yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

Söz konusu ihracat, ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6'sına tekabül etmektedir. Hedefimiz, bölgemizin sunduğu ticari potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türk Devletleri Teşkilatı bölge içi ihracatın, üye ülkelerimizin toplam ihracatına oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olmasıyla güçlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın ekonomi ve ticaret perspektifiyle hareket ederek bölgemizdeki ve uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması temel önceliğimizdir. Bugün üye ülkeler olarak bakanlar arasında gerçekleştireceğimiz ikili görüşmeler ve öğleden sonra ülkelerimizin iş dünyası liderleri ve iş insanları ile yapacağımız Türk Dünyası İş Forumu ile bu adımlarımızı ve aldığımız kararları pekiştireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)