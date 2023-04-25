Dijital euro kararı sonbaharda verilecek Avrupa Merkez Bankası, dijital euroda kararın 2023 güz dönemindeki değerlendirme sonucu verileceğini bildirdi.

AA

Dünyada dijital para eğilimi arttı. Çeşitli ülkeler dijital paranın alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye de bu çabada bulunan ülkelerin arasında yer alıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu aşamada "Dijital Euronun Araştırma Aşamasındaki İlerleme" başlıklı üçüncü raporunu yayınladı.

ECB Yönetim Kurulu'nun dijital euronun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.

Yılın ikinci çeyreğinde önerge sunulacak

Dijital euronun oluşturulması amacıyla araştırmaların ve çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, AB Komisyonu'nun dijital euronun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını önerge olarak bu yılın ikinci çeyreğinde sunmayı planladığı bildirildi.

Düzenlemeler yapılacak

Raporda, dijital euronun oluşturulması amacıyla ECB'nin, yasama sürecinden kaynaklanabilecek olası gerekli düzenlemeleri yapacağı kaydedildi.

Dijital euronun ilk etapta Euro Bölgesi üyesi ülkelerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtilen raporda, Euro Bölgesi'nde hesabı olma şartıyla Euro Bölgesi dışındaki kullanıcıların da dijital euroya ulaşabileceği bildirildi.

"Tüm tasarım seçeneklerini değerlendiriliyor"

Bankanın dijital euronun oluşturulması amacıyla tüm tasarım seçeneklerini değerlendirdiği, gelecek aylarda konunun tüm paydaşlarla görüşülmesinin planlandığı belirtilen raporda, ECB Yönetim Kurulu'nun, dijital euronun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.