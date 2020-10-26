Dijital hizmet vergisinden 2021'de 1.4 milyar lira gelir bekleniyor

Dijital hizmet vergisiyle bu yıl sonuna kadar devletin kasasına 900 milyon lira girmesi öngörülürken, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre ise gelir gelecek yıl yüzde 58,3 artacak.

Türkiye'de, hasılatı 20 milyon lirayı, dünya genelinde 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasını aşan şirketler, 1 Mart 2020 itibarıyla dijital hizmet vergisi mükellefi oldu.

GELECEK YIL TAHSİL EDİLMESİ BEKLENEN TUTAR: 1.4 MİLYAR LİRA

Söz konusu vergiden bu yıl sonuna kadar devletin kasasına 900 milyon lira girmesi öngörülüyor. Gelecek yıl tahsil edilmesi beklenen tutar ise 1 milyar 424 milyon 756 bin lira olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılında dijital hizmet vergisinden elde edilen gelirin yüzde 58,3 artması bekleniyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANINI ARTIRMAK CUMHURBAŞKANI YETKİSİNDE

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen gelire ilişkin dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak yürürlüğe girmişti. Bu oran, Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1'e kadar indirilip, iki katına kadar artırılabiliyor.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERİN HİZMETLERİNE ERİŞİM ENGELLENİYOR

Dijital hizmet vergisi muhatapları, ilgili vergiye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmezse sundukları hizmetlere erişim engellenebiliyor.

30 GÜNLÜK SÜRE TANINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunarak, yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesini talep ediyor. Buna rağmen gereğinin yapılmaması halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderiliyor ve BTK tarafından hizmet sağlayıcısına erişim önlenebiliyor.