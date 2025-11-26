Dijital Liderlik Akademisi 2026 başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, teknoloji odaklı liderlik programı Dijital Liderlik Akademisi’nin ana sponsoru oldu.

Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje, bu dönem “AI-First Company Çağında Dijital Liderlik” temasıyla gerçekleşiyor.

Yapay zekayı yalnızca teknolojik bir araç değil, insan merkezli dönüşümün ana unsuru olarak ele alan Dijital Liderlik Akademisi; öğrenciler, iş dünyası profesyonelleri ve girişimciler için ücretsiz bir eğitim programı sunuyor.

“VERİDEN ANLAM ÜRETEN LİDERLER” YETİŞİYOR

2023’te bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Dijital Liderlik Akademisi, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine nitelikli liderler kazandırma hedefiyle yoluna devam ediyor.

Akademi bu yıl, “veriyle düşünen, algoritmalarla yön bulan ama anlamla yöneten” bir liderlik vizyonunu merkeze alıyor.

EĞİTİMLER CANLI İZLENECEK

Eğitimler bu dönem, Noform Academy YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

SERTİFİKA ALINIYOR

Programa en az yüzde 70 oranında katılım sağlayan ve başarı testlerinde en az yüzde 70 başarı gösteren katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

PARİBU’DAN KONUK EĞİTMENLER

Teknolojiyle anlam arasındaki bağı güçlendirmeyi ve geleceğin dijital liderlerine ilham vermeyi hedefleyen programda, bu yıl Paribu’dan alanında uzman isimler de yer alacak.