Dijital Türk Lirası test aşamasında

Tüm dünyada dijital paralar finans dünyasına girdi. Ülkeler dijital paralara daha sıcak bakıyor ama kuralları ve denetimlerini sağlayarak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da dijital para var.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlanacak.​​​​​​​

Bu dönemde, para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak yürütülecek.

Dijital Türk Lirası çalışmaları yürütülecek

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk Lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.

Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.

Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

Fintek ekosisteminin oluşumu desteklenecek

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. "Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı" oluşturulacak.

İstanbul Finans Merkezi'nin faaliyete geçişini takiben "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü" kurulacak.

​​Soğuk hava yatırımlarına destek

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına destek verilecek.

Ürün Gözetim Mekanizması

Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurularak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği "Ürün Gözetim Mekanizması" hayata geçirilecek.

Arz Güvenliği Takip Sistemi

Veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri dijital ortamda oluşturularak tarımsal ürünlerin arz güvenliğini sağlamaya yönelik "Arz Güvenliği Takip Sistemi" kurulacak.

Milli para cinsinden işlemler yapılacak

Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve çalışmalar sürdürülecek. Bu kapsamda, i​​​​​​​kili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası arasında yenilenen "Para Takası Anlaşması" kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar, Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil milli para cinsi işlemlere başlanması, Türk Lirası varlıklara yatırım yapılması, milli kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin milli para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata geçirilen önlemlerin diğer ticaret ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.