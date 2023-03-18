Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı

Ticaret Bakanlığı, bazı şirketlere dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü
Buna göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi.
Şirketlerden bazıları
Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler aasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.