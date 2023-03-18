Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı Bu yıl 79 şirkete, Ticaret Bakanlığı tarafından "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Ticaret Bakanlığı, bazı şirketlere dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü

Buna göre, 2023'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verildi.

Şirketlerden bazıları

Dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirketler aasında Arçelik, ASELSAN, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ford Otomotiv, İskenderun Demir ve Çelik, Kardemir, LCW, Petkim, Petlas, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör ve Vestel de yer aldı.