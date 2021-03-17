'Dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verilen şirket sayısı 70'e yükseldi

Ticaret Bakanlığı'nın 7 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü veren "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla birlikte, bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 63 şirkete 7 şirket daha eklendi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 70'e çıktı.

“DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ” STATÜSÜ ALAN ŞİRKETLER

Bu şirketler; Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.