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    Disney, salgın nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkartıyor

    ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, koronavirüs salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
    • AA
    • 30.09.2020 - 06:20
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    Disney, salgın nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkartıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle Disney'in California merkezli tema parklarının uzun süre kapatılması ve açık parklara olan sınırlı ziyaret, şirketi çalışan sayısını azaltmaya itti.

    28 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILIYOR

    Disney Parkları yöneticisi Josh D'Amaro, konuya ilişkin çalışanlarla paylaştığı mesajda, işten çıkarılacak 28 bin kişinin yaklaşık yüzde 67'sinin yarı zamanlı çalışanlar olacağını aktardı.

    Disney, salgın nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkartıyor #1

    "KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

    Amerikalı yayın kuruluşu CNBC tarafından paylaşılan mesajda D'Amaro, "Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir karar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Disney, salgın nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkartıyor #2

    "BU ŞARTLARDA TAM KADRO SÜRDÜREMEYİZ"

    Yönetimin son birkaç aydır işten çıkarmaya gitmemek için çalıştığını belirten D'Amaro, "Giderleri azalttık, sermaye projelerini askıya aldık, destek ödemelerine devam ederken oyuncu kadromuzu ücretsiz izne çıkardık ve operasyonlarımızı olabildiğince verimli çalışacak şekilde değiştirdik, ancak bu kadar sınırlı kapasitede çalışırken tam kadroyu sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.

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